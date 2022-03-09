"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - підполковник ЗСУ Кондрацький звернувся до брата-депутата Держдуми РФ. ВIДЕО
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Один із захисників Одеси підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата – депутата Державної Думи РФ, заступника Голови Комітету Державної Думи РФ з безпеки Анатолія Виборного.
Відео звернення опубліковане в соціальних мережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кондрацький закликав двоюрідного брата не ганьбити сім'ю та зробити все можливе, щоб зупинити війну.