"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал душу дьяволу?", - підполковник ЗСУ Кондрацький звернувся до брата-депутата Держдуми РФ. ВIДЕО

Один із захисників Одеси підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата – депутата Державної Думи РФ, заступника Голови Комітету Державної Думи РФ з безпеки Анатолія Виборного.