Ми повинні під Києвом переламати хребет росіянам, - Турчинов. ВIДЕО

Росія рахується тільки з силою і саме під Києвом ми повинні переламати їм хребет. Про це сказав виконувач обов‘язків президента України в 2014 році Олександр Турчинов з позицій тероборони в Києві.

За словами Турчинова, російські війська домінують в українському небі і їх головна тактика – ракетно-бомбові удари по нашим містам, цивільним і інфраструктурним об'єктам, передає Цензор.НЕТ.

"Зрозумівши, що не можуть прорвати нашу оборону, вони почали знущатися над цивільними людьми. Саме цим садизмом та неймовірною жорстокістю росіяни хочуть зламати наш опір", – зазначив в. о. президента в 2014 році.

Турчинов підкреслив, що незважаючи на посилення авіа і ракетних ударів та додаткові сили для наступу, ворог не зможе досягнути своєї мети і зламати оборону Києва.

"Вважаю, що десь через тиждень боїв подібної інтенсивності, як зараз, російський наступ повністю захлинеться, і на перемовинах ми диктуватимемо умови Путіну", – сказав Турчинов, запропонувавши, що із заарештованих по всьому світу коштів російських олігархів "можна вже починати фінансувати українську армію".

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Говорячи про альтернативу "закритому небу" над Україною, екссекретар РНБО зазначив, що сьогодні надзвичайно важливою є військова підтримка України. "Якщо наші партнери з країн-членів НАТО не можуть закрити небо, нам потрібна допомога в літаках, потужних засобах протиповітряної оборони та в засобах протитанкового захисту, щоб надійно знищувати ворога", – сказав Турчинов, пояснивши, що Україні потрібна перевага в небі. "Це забезпечить ключовий перелам в протистоянні, дозволяючи нам знищувати росіян там, де вони концентрують, накопичують та перегруповують свої сили", – пояснив він.

"В разі швидкої допомоги від наших партнерів з літаками, протиповітряними засобами оборони, протитанковою зброєю ми здатні зупинити та перемогти Путіна тут, в Україні", – сказав Турчинов, додавши, що завдяки небаченій до того єдності країн, які підтримують Україну, і створили потужну антипутінську коаліцію, сьогодні можна знищити Росію в її сучасному вигляді, "щоб вона більше ніколи нікому в світі не змогла загрожувати". "Цей Карфаген повинен бути зруйнований! Потрібно переходити до наступу на криваву імперію Путіна на військовому, міжнародному, економічно-санкційному і правовому напрямках. Весь цивілізований світ повинен зрозуміти, що з‘явилася можливість, об‘єднавши зусилля, розчавити цю скажену потвору. І саме під Києвом ми переламаємо їм хребет!" – резюмував він.