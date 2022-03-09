Тероборона під Сумами знищує з гранатометів NLAW російську військову техніку: "Башта танка підлітає на 15-20 метрів вгору". ВIДЕО
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Під Сумами територіальна оборона спробувала британські NLAW для роззброєння російської колони бронетехніки.
Про це розповідає Цензор.НЕТ з посиланням на повідомилення Sergey Naumovich.
"Успішно. Сподобалося, як башта танка підлітає на 15-20 метрів вгору. Видовище, кажуть, незабутнє. Дуже гарно і запально, з гарним феєрверком і святковим запахом бенгальських вогнів! Хочуть ще! Жадають!" - розповів він.