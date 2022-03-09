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"Под минометом три дня уже. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": російський окупант у розмові з матір'ю розповів про втрати. ВIДЕО

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Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері, передає Цензор.НЕТ.

У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометом. В результаті загинули 11 російських військових.

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"Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку", - сказав окупант.

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Сволочь и **** кого-то сволочами и ****ми обзывает.
  • Andrew Zamoroka 96c181b6
    А у полоні буде про учєнія розказувати!
  • Воблин
    Это первые три дня могли рассказывать,а теперь говорят,что не стреляли ни разу.
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