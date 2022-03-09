"Под минометом три дня уже. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": російський окупант у розмові з матір'ю розповів про втрати. ВIДЕО
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Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері, передає Цензор.НЕТ.
У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометом. В результаті загинули 11 російських військових.
"Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку", - сказав окупант.