"Под минометом три дня уже. 11 трупов. Хотели по болоту прорваться - 60 танков утопили": російський окупант у розмові з матір'ю розповів про втрати. ВIДЕО

Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив запис розмови ще одного російського окупанта, який телефонував своїй матері, передає Цензор.НЕТ.

У телефонній розмові він розповів, що вже три дні його бригада знаходиться під мінометом. В результаті загинули 11 російських військових.

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"Вчора вирішили прорватися, проїхали по болоту, 60 танків потопили. Зараз витягуємо потихеньку", - сказав окупант.