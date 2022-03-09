Кілька днів тинялися лісами, поки нас не захопили "мисливці з тероборони": старший лейтенант армії РФ здався у полон. ВIДЕО

Старший лейтенант армії РФ, командир розвідувального взводу Ніконоров Роман, потрапивши в полон українських захисників, дав свідчення СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці СБУ.

Читайте також: Було завдання захопити Харків за три дні. Дозволили стріляти по мешканцях міста, - допит окупанта. ВIДЕО

За його словами, його взвод направили з РФ до населеного пункту Бобровиця. Дорогою зламалася техніка і командири його та ще кількох бійців покинули охороняти її, але за ними ніхто не повернувся. Надалі вони спалили БТР, який загруз у болоті, кілька днів тинялися українськими лісами, поки їх не захопили представники місцеврї територіальної оборони.

"Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму. Тому на допиті СБУ сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Говорить, що їм обіцяли 3-4 денний переможний марш і теплу зустріч місцевого населення. Натомість вони, покинуті напризволяще своїми командирами, кілька днів блукали в лісах, тікали від місцевих жителів, аж поки не здалися в полон "мисливцям з тероборони".

Цікаво, як розповідатиме нащадкам "бравий" розвідник про свої подвиги в Україні? Чи розкаже, як в болотах на Чернігівщині спалив свій БТР та згубив парадну форму, в якій планував пройтись урочистою ходою Хрещатиком? Чи покаже це відео у костюмі нареченого?", - йдеться у дописі СБУ.