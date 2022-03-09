"Домой пока живой!", - мітинг проти російських окупантів проходить у Бердянську. ВIДЕО
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9 березня жителі Бердянська знову вийшли на мітинг проти російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
Люди з українською символікою йдуть центральними вулицями міста, скандуючи "Домой!", "Домой пока живой!".
Як повідомлялося, Бердянськ при мінусовій температурі залишився без газу, оскільки окупанти пошкодили газогін. Окрім того, окупанти намагаються вести свою пропаганду - захопили телевежу у місті і транслюють російські канали.