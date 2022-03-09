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Вирва від удару некерованою бомбою по пологовому будинку в Маріуполі. ВIДЕО

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Росія бомбардувала пологовий будинок в Маріуполі, імовірно, фугасними некерованими авіабомбами ФАБ-1000.

Відео у Фейсбуку виклав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Вирва від фугасної некерованої авіабомби, ймовірно, ФАБ-1000, якими Росія сьогодні розбомбила дитячу лікарню в Маріуполі. Місто просто зносять, не розбираючи вже де які цілі. Росія веде війну на знищення українців, мета цього терору – змусити здати місто. Якщо НАТО не може закрити небо над Україною, але може дати нам сучасні ЗРК та винищувачі.", - написав він.

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Топ коментарі

  • Олег Жуковский feef2f38
    паскуди... Смерть кацапським оккупантам !!!
  • Тетяна Тать
    наволоч
  • Петро Другий
    Навіщо? Кому тоді дикі кадирівці будуть шиї різати? Я кочу насолодитись відео їхньої громадянської війни поповній. І вона буде, повірте.
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