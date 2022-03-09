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Російські окупанти крадуть курей в українському селі. ВIДЕО

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Голодні російські окупанти, яких забула нагодувати путінська влада, мародерствують в українських селах, крадуть курей.

Відповідне відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Російська армія краде курей в українському селі. Господарів будинків убивають та "денацифікують" курей. Прийшли пожерти, загалом, типовий жебрацький озлоблений "рускій мір", який начальство не годує, щоби їжу добували в захоплених селах і містах", - написав Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти грабують людей і мародерять у селах на Чернігівщині

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    яйко, курко, млеко? - Україна це вже чула, ніякого дива.
  • Andry Moon
    Вторая по мощи в мире армия курокрадов
  • Andry Moon
    Угробитьтехники на 5 миллиардов баксов, положить 12 тисяч солдат чтоб вволю пограбить украинских кур.
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