Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Але нас не чують, - Зеленська про бомбардування лікарні Маріуполя. ВIДЕО
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Ще не відомо, скільки загинуло і постраждало людей через бомбардування лікарні і пологового будинку Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перша леді написала на Фейсбуку.
"Маріуполь. Щойно. Російський авіаудар по лікарні та пологовому будинку. Це страшне відео. А ще страшніше те, чого ми на ньому не бачимо. Ми ще не знаємо, скільки загиблих і поранених мам і дітей.
Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Просить, щоб таке більше не відбувалося. Але нас не чують. А ворожі літаки вже відкрито винищують мирне населення", - написала вона.