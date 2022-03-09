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Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Але нас не чують, - Зеленська про бомбардування лікарні Маріуполя. ВIДЕО

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Ще не відомо, скільки загинуло і постраждало людей через бомбардування лікарні і пологового будинку Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перша леді написала на Фейсбуку.

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"Маріуполь. Щойно. Російський авіаудар по лікарні та пологовому будинку. Це страшне відео. А ще страшніше те, чого ми на ньому не бачимо. Ми ще не знаємо, скільки загиблих і поранених мам і дітей.

Вся Україна просить НАТО закрити над нами небо. Просить, щоб таке більше не відбувалося. Але нас не чують. А ворожі літаки вже відкрито винищують мирне населення", - написала вона.

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Топ коментарі

  • Zumrut Suni
    21.11.2021

    За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ.

    18/02/2022

    "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
  • Герхард
    Вся Україна 3 роки просила ЗЄ займатися озброєнням ВСУ, але він займався своїми рейтингами замість цього.

    А винувато в тому, що Україна виявилася неготовою до війни, звісно, НАТО, а не ЗЄ.

    Хоча це обов'язок ЗЄ, а не НАТО.
  • Amber
    "нещасні рашинські фашисти , як дехто іх називає дітьми " обстріляли пологовий будинок в Маріуполі.
    Місце де народжувалися діти, де перебували майбутні мами в очікуванні появи малюка.

    Це святе місце.

    раша має бути проклята на віки.😡
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