Росія за два тижні вторгнення не змогла взяти жодного міста Донеччини, - голова ОДА Кириленко. ВIДЕО

Російський агресор за 14 днів свого масованого вторгнення в Україну не зміг взяти жодного міста Донецької області.

Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 9 березня 2022 року. І на цю годину, на 14-й день свого масованого вторгнення, ворог не зміг взяти жодного міста нашої області, жодного. Північ області, центр, Бахмут, Лиман, Святогірськ, Слов’янськ, Краматорськ, Мирноград, Вугледар, Курахове, Мар’їнка та Красногорівка, усе залишається під нашим повним контролем", - заявив очільник області.

Він констатував, що наразі у важкому становищі міста Волноваха та Маріуполь, адже російські загарбники рівняють їх з землею своїми літаками та реактивною артилерією.

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"Волноваха лежить в руїнах і під ними досі залишаються люди, наші з вами люди. Ціною неймовірних зусиль і героїзму рятувальників, представників влади, волонтерів-водіїв ми евакуювали звідти тисячі людей і робитиме це і надалі", - зазначив Кириленко.

Керівник ОВА додав, що наразі уся увага світу прикута до героїчного Маріуполя, агресор взяв в облогу місто і цілеспрямовано його знищує: "Але військові, влада на всіх рівнях, кожен на своєму місці й надалі боронитиме Маріуполь на спільному українському фронті, і ніхто не покине маріупольців".

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