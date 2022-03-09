ЗСУ знищили російських окупантів на півночі Київщини. ВIДЕО
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Українські захисники знищили російських окупантів на півночі Київської області.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Мама свинья забери своего подонка что бы не отравлял грунтовые воды!
Я не военный специалист, но война Азербайджана/Турции vs Армения и война Украина vs РоZZия, показывают, что танки это прошлый век, танки это гроб на гусеницах. Толку с них в полномасштабной войне почти нет. Будущее войны за беспилотниками, за очень крутой ПВО и за крутой мобильной артиллерией. Танки после войны можно переплавлять, это тупо консервные банки, учитывая, что даже у теробороны есть джавелины, немецкие, испанские и другие современные гранатомёты. Причём у Украины есть очень крутое место для командования генерального штаба во время войны, это Карпаты. Вырыть там после войны тоннели как рыли японцы и никакие ************* - искандерыхуиндеры не страшны. Будущее за беспилотниками и ракетами, уверен Генштаб сделает после войны выводы и Украина будет иметь одну из самых мощных армий на Земле.