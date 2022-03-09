Момент влучання снаряду окупантів у житловий будинок. ВIДЕО
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Снаряд окупантів під час обстрілу влучив у житловий будинок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Єдність.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Єдність.
Шоб ви всі повиздихали суки рашистські
Точно повторяется сценарий Донбасса и Луганска... Зашли как твари, мирное население забомбили, при том что орали на весь мир это все с Украинской территории и т.д. Так и сей час эта тварь шайгу - "мы не бомбим мирные дома"!!! Кто тебе тварь теперь поверит?? Сдохни и ты твой фюрер!!!
Миллиарды проклятий всем русским!!!