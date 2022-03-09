На Сумщині бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки російських окупантів, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

У Сумській області бійці територіальної оборони розбили колону окупантів і захопили трофеї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сумщина. Воїни Територіальної оборонт ЗСУ розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів.

Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок та міномет", - йдеться у повідомленні.

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