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На Сумщині бійці тероборони розбили близько 20 одиниць техніки російських окупантів, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

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У Сумській області бійці територіальної оборони розбили колону окупантів і захопили трофеї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Сумщина. Воїни Територіальної оборонт ЗСУ розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів.

Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", пара вантажівок та міномет", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Vlad_Len
    Це тільки квіточки...
  • ВІКТОР 426d266c
    Ох сумчани молодці ! Бийте варварів !
  • Гыг с Вами
    Sharp`s

    🍁     Немецкие СМИ: Клиники в Германии отказываются лечить россиян и белорусов.

    🔥 Ничего личного - просто лекарств от рашистского *********** ещё не придумали. Прогноз: латентная летальность, передающаяся по наследству.
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