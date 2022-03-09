Для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи, - "Укренерго". ВIДЕО
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже два тижні ми робили все можливе, тримаючи ЧАЕС на одній лінії електропередачі замість трьох і пояснюючи окупантам необхідність ремонтів пошкоджених ліній, через які живиться Чорнобильська АЕС. Один раз ми отримали згоду, і наша ремонтна бригада виїхала на огляд пошкоджень через ворожі блок-пости. Закінчилося все жорсткими обшуками, стрільбою над головами наших співробітників та погрозами розстрілу - до ремонтних робіт їх не допустили.
На жаль, не просто Україна, весь світ має справу з особами, які ігнорують ядерні загрози і ризики для Європи і всього світу.
Ми закликаємо МАГАТЕ, ЄС, весь цивілізований світ не мовчати, не ігнорувати ядерний тероризм з боку Росії, який держава-агресор чинить зараз проти України.
Наразі для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули майданчик станції та території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в дописі.