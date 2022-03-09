Для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи, - "Укренерго". ВIДЕО

"Укренерго" закликає МАГАТЕ, ЄС, весь цивілізований світ не мовчати, не ігнорувати ядерний тероризм з боку Росії, який держава-агресор чинить зараз проти України.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже два тижні ми робили все можливе, тримаючи ЧАЕС на одній лінії електропередачі замість трьох і пояснюючи окупантам необхідність ремонтів пошкоджених ліній, через які живиться Чорнобильська АЕС. Один раз ми отримали згоду, і наша ремонтна бригада виїхала на огляд пошкоджень через ворожі блок-пости. Закінчилося все жорсткими обшуками, стрільбою над головами наших співробітників та погрозами розстрілу - до ремонтних робіт їх не допустили.

На жаль, не просто Україна, весь світ має справу з особами, які ігнорують ядерні загрози і ризики для Європи і всього світу.

Ми закликаємо МАГАТЕ, ЄС, весь цивілізований світ не мовчати, не ігнорувати ядерний тероризм з боку Росії, який держава-агресор чинить зараз проти України.

Наразі для відновлення енергоживлення ЧАЕС необхідно, щоб окупанти покинули майданчик станції та території, де будуть вестись аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в дописі.

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