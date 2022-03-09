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"Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!" - мер Маріуполя Бойченко. ВIДЕО

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко звернувся до світової спільноти із закликом закрити небо над Україною.

Про це Бойченко заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнений, що настане час, коли всі ці окупанти сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі. Я в цьому не сумніваюсь. Але сьогодні я прошу допомоги світової спільноти – закрити небо над Україною. Наш характер не зламаний, ми стоятимемо до кінця. У нас є мотивовані солдати та офіцери, які захищають нашу Батьківщину. Але сьогодні нам потрібна підтримка. Україна – наша країна, і ми любимо її. Слава Україні!" - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Є інфа стосовно невдалого приземлення орків.

    У збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.
    Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. У Головному управління розвідки МО України впевнені, це не випадковість.
    "Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів [*****], у яких після катапультування не розкрився парашут", - запевнили. Розвідники кажуть, зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів. З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.



    "Кожен з російських льотчиків, які здійснюють бойові вильоти в українське небо, що вбиває українських жінок та дітей, руйнує 500-кілограмовими бомбами та ракетами наші міста, що мають тисячолітню історію, за міжнародними канонами - військовий злочинець, який буде засуджений на великий тюремний термін . Віддавати таких людей у ​​руки правосуддя та відкрити правду усьому світу - це якось не за кремлівськими правилами. Краще льотчику перед вильотом силами традиційно сіренького та непомітного особиста трохи "підправити" парашут.
    Як то кажуть - раз і справа у капелюсі. У сенсі льотчик у землі і нікому нічого не розповість.
  • olele
    Лєннi Райдуга@Lenny_v_bane



    На моє запитання - скільки міст або селищ розбомбили "фашисти" в рашкє, скільки загинуло дітей, що вони за все це "мстять", - бувша френдесса відповіла: а ти хочєшь, чтоби у нас єще і дєти уміралі?
    Блді, вони все знають.
    ВСЕ!
  • Сергей Галузин
    Блеять, как это по рашистски
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