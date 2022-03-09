"Ми просимо, ми благаємо наших партнерів, закрийте небо над Україною! Нас вбивають!" - мер Маріуполя Бойченко. ВIДЕО
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Мер Маріуполя Вадим Бойченко звернувся до світової спільноти із закликом закрити небо над Україною.
Про це Бойченко заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Впевнений, що настане час, коли всі ці окупанти сидітимуть на лаві підсудних у Гаазі. І цей військовий злочин буде покараний, а винуватці горітимуть у пеклі. Я в цьому не сумніваюсь. Але сьогодні я прошу допомоги світової спільноти – закрити небо над Україною. Наш характер не зламаний, ми стоятимемо до кінця. У нас є мотивовані солдати та офіцери, які захищають нашу Батьківщину. Але сьогодні нам потрібна підтримка. Україна – наша країна, і ми любимо її. Слава Україні!" - наголосив він.