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Все, що роблять росіяни в Маріуполі - це звірство, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Зеленський у своєму зверненні до українців 9 березня назвав "звірством" бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення Зеленського опубліковано у телеграмі ОП.

"Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Юрій Яцуляк
    І з цими нелюдами Зеленський і його партія хочуть вести переговори про мир і підписувати "договір про гарантії безпеки"???
  • Александр Карин
    "У Великій Британії припускають, що Росія може сфабрикувати привід, аби застосувати хімічну зброю у війні з Україною. Оскільки план окупувати країну та захопити Київ за декілька днів повністю провалився, ворог може готуватися до хімічної атаки. Західні чиновники кажуть, що мають причини побоюватися можливого використання режимом Путіна нетрадиційної зброї в Україні на тлі невдач російських загарбників. Про це повідомляє "Guardian" з посиланням на офіційних осіб Великої Британії. Припускають, що ворог може використовувати фейкові повідомлення про нібито створення біологічної зброї в Україні та інші неправдиві заяви. Британія заявляє, що у них є "вагомі підстави для занепокоєння щодо можливого використання нетрадиційної зброї" Росією. Вони нагадали, що Москва має досвід застосування хімічної зброї під час війни в Сирії." ©
  • три - пятнадцать
    так, це звірство звіряче - а ти з ними подомовляйся ...
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