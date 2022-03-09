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За кілька годин до авіаудару по маріупольському пологовому будинку Захарова заявляла, що в ньому "облаштували вогневі позиції українські нацбати". ВIДЕО

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Представник МЗС Росії Марія Захарова за кілька годин до авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі заявила, що "українські нацбати" там нібито "облаштували вогневі позиції".

Про це вона заявила під час брифінгу повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі українські нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції", - сказала Захарова.

За кілька годин після цього російські льотчики скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі.

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Топ коментарі

  • Roman Podyu 5027fa4e
    Только петля вылечит эту суку
  • Michal Woronowsky
    Дусту б ти, курво, нажерлася.
  • Александр Карин
    Наркоманка їбана! Вашим оркам привід для вбивства цивільних не потрібен.

    «Окупанти обстріляли людей поблизу Чернігова. Мирне населення прмувало пішим маршрутом у напрямку Куликівки. У результаті обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомили міський голова Корюківки Ратан Ахмедов та міський голова Мени Геннадій Примаков.
    "Сьогодні маємо загиблу дівчину, яка разом з іншими людьми вибиралася з міста Чернігів в напрямку Куликівки, росіяни з танків розстріляли колону цивільних жителів. Є загиблі з Корюківки та Сновська, четверо наших людей з пораненнями, які не загрожують життю зараз в лікарні"» ©
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