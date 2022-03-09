За кілька годин до авіаудару по маріупольському пологовому будинку Захарова заявляла, що в ньому "облаштували вогневі позиції українські нацбати". ВIДЕО
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Представник МЗС Росії Марія Захарова за кілька годин до авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі заявила, що "українські нацбати" там нібито "облаштували вогневі позиції".
Про це вона заявила під час брифінгу повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі українські нацбати, вигнавши персонал та пацієнтів з пологового будинку, обладнали в ньому вогневі позиції", - сказала Захарова.
За кілька годин після цього російські льотчики скинули авіабомбу на пологовий будинок в Маріуполі.