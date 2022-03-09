За кілька годин до авіаудару по маріупольському пологовому будинку Захарова заявляла, що в ньому "облаштували вогневі позиції українські нацбати". ВIДЕО

Представник МЗС Росії Марія Захарова за кілька годин до авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку у Маріуполі заявила, що "українські нацбати" там нібито "облаштували вогневі позиції".