Російські окупанти обстріляли колишній завод "Електробутприлад" на Сумщині: Загинули три особи, зокрема неповнолітній. ВIДЕО

Російські окупанти у місті Тростянець обстріляли колишній завод "Електробутприлад". Загинули три особи, зокрема неповнолітній.

Про це у Telegram повідомив глава Сумьскої ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". В результаті обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець.



Дороги в напрямку Сум і Тростянця не проїзні у зв'язку з рухом колон техніки ворога.

Після обстрілів у місті довго вирували пожежі", - йдеться в повідомленні.

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