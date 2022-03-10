Лапутіна закликає світових лідерів закрити небо над Україною. ВIДЕО

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна закликає світових лідерів "припинити звірства" РФ і закрити небо над Україною.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ..

"З 2014 року я на власні очі бачила звірства, які чинить РФ в Україні. У 2014 році почала існувати тюрма "Ізоляція", створена російськими окупантами у Донецьку для того, щоб чинити тортури над українськими громадянами. Це у ХХІ столітті! Всі світові лідери, світова спільнота того часу була "глибоко занепокоєна". Протягом восьми років війни в Україні, яку підступно розв’язала РФ, ви продовжували бути "глибоко занепокоєними".

Два тижні український народ героїчно чинить спротив російському агресору. Російські війська коять звірства в Україні – гатять по мирних громадянах з важкої зброї, б’ють балістичними ракетами. Сьогодні бомба поцілила у пологовий будинок міста Маріуполь на Донеччині. Мало, що Росія не дає гуманітарних коридорів для наших громадян – вона просто вбиває наше майбутнє покоління, наших матерів. І ви продовжуєте бути "глибоко занепокоєними". Я закликаю всіх лідерів світу – будьте людяними! Закрийте небо над Україною!" - сказала Лапутіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ публікує список петицій до державних органів країн-партнерів із закликом про закриття неба над Україною

За її словами, український народ зараз – це країна Захисників.

"Україна сьогодні чинить опір російській навалі і стримує її, коли світ перед загрозою світової війни. Припиніть ці звірства! Слава Україні!" - додала вона.