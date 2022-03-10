Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною. ВIДЕО

20 54829
Про це говорить один із таких "приватних охоронців", який потрапив у полон до українських силовиків.

Так, СБУ опублікувала відео допиту окупанта, інформує Цензор.НЕТ.

На відео окупант зізнається, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

СБУ повідомляє, що завданням російського окупанта було – доставити 2 КАМази боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

"Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть", - говорять у Службі безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ захопила секретний GPS-навігатор окупантів, що дозволить діяти на випередження

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Нічого ж не змінюється - намагаються закидати ворога своїми трупами.
    От чому в нас такий прошарок чорнозему. З кацапів..
  • krot_lub
    Отримав 2 тис доларів?
  • Valter Valter
    Меня уже начинают бесить ети *исповеди* пленных кацапофашистов. Гораздо приятнее и спокойнее смотреть на дохлого разорванного кацапа лежащего мордой в болоте. Вы поймите наконец, ваша либеральность и сострадание по отношению к врагу ето ваша слабость которой кацапоиды пользуются
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини