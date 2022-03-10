На Банковій спростували фейки про втечу команди Президента і розповіли про евакуацію мирних людей. ВIДЕО

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців не вірити фейкам про нібито втечу команди Президента.

Про це він заявив у своєму відеозверненні з вулиці Банкової у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог не може перемогти нас в бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда Президента залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працює Президент і його команда", - сказав він.

Він також розповів, що 9 березня було евакуйовано близько 48 тис. людей з трьох напрямків: із Київської області - 3,5 тис. людей, із Сум - 43 тис. людей, з Енергодару - 1 тис. людей. Також, за його словами, продовжується евакуація десятків тисяч мирних мешканців з Харкова.

"Всі вже в безпеці, - наголосив він. - Ми продовжуємо працювати, щоб забезпечити евакуацію всіх, хто її потребує".

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Кирило Тимошенко зазначив, що сьогодні в кожному регіоні розгорнуті великі хаби гуманітарної допомоги, яку щодня перевозять близько тисячі фур, ще близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить "Укрзалізниця".

"Це дійсно велика робота, цифри вражають. За 9 днів березня вже перевезено 10500 тонн. Нарощуємо темпи і обсяги, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує", - підкреслив заступник керівника ОП.