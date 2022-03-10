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В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка. ВIДЕО

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Під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Також зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

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Як повідомив в телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про полковника Андрія Захарова, який в 2016 році отримав орден із рук Путіна.

В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка 01

Топ коментарі

  • Dron
    Зажмурили трёх генералов, десяток полковников.
    Майоров и прочую мелочь уже никто не считает.
    Вторая армия мира, ага.
    Сзади !!!!!
  • Larissa Kora 56c14f78
    У кабздона аншлаг, як я рада!
  • Aleksey NotBad
    а вас, твари, предупреждали - едьте на роисю в воронеж и стреляйте сколько захочется. А у нас нехшастать.
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