В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка. ВIДЕО

Під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Також зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.

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Як повідомив в телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про полковника Андрія Захарова, який в 2016 році отримав орден із рук Путіна.