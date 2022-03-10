В Броварському районі ліквідовано полковника Захарова - командира полку окупанта, - розвідка. ВIДЕО
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Під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Також зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.
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Як повідомив в телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, йдеться про полковника Андрія Захарова, який в 2016 році отримав орден із рук Путіна.