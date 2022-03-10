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Захисники України знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони ООС. ВIДЕО

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Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили колону російської техніки, яка намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Ось все, що залишилось від російської колони техніки, яка лісовими дорогами намагалась проникнути вглиб оборони Об’єднаних сил. Та далеко окупантам заїхати не вдалось. Воїни окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка чекали на непрошених гостей. Як бачите на відео, "зустріч" була в кращих українських бойових традиціях", - йдеться у повідомленні.

- Ми чекаємо на вас! – каже командир нашого героїчного підрозділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили ворожу техніку під Броварами. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    да это кацабам в красоту убивать из БМП автомобиль со знаком Инвалид за рулем дедушку и бабушку...... а тут все в разлет... так Сенс Украинский ..ЗАЗ после ДВУХ снарядов остался целее чем вот тот мотлох БМП...
  • Мистер Икс 00711c20
    Уничтожение кацапской сволоты дело ЗЕЛО полезное и приятное ..
  • Иван Сирко 69da2360
    От люблю я такі пейзажі, аж хочеться за пензла взятися! Прямо не можу втриматися!
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