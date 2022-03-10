Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку окупантів. Бомби влучають у житлові будинки, - міськрада. ВIДЕО

Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Бомби влучають у житлові будинки. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.

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