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Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку окупантів. Бомби влучають у житлові будинки, - міськрада. ВIДЕО

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Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Бомби влучають у житлові будинки. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Это они , суки, ТАК МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ТУРЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ?

    надо точкой У бомбануть Ростов
  • Перехватчик
    Vitalii Ovcharenko


    @vital_ovchar

    ·
    10 ч



    Передайте нашим західним партнерам, що щоб запобігти 3й світовій війні, для початку Росії можна віддати Україну, потім Польщу і Балтійські країни, потім Фінляндію і Швецію, потім ще кільканадцять країн, які забажає Путін.
    Головне ж не провокувати, щоб не було війни…
  • Ирина Мороз
    И не только, ещё Белгород и Севастополь
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