8 ночей без сну: як працює поліція під час війни. ВIДЕО

Під час війни поліціянти продовжують працювати в посиленому режимі – забезпечують діяльність блокпостів, проводять евакуацію населення, перевіряють документи та транспортні засоби, проводять пошук та розслідувальну роботу з диверсантами, а також протидіють мародерству.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з історією Євгенія Жукова, легендарного десантника 79 аеромобільної бригади, начальника патрульної поліції та учасника війни на сході України.

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З війною Євген зіштовхнувся не вперше. У 2014-2015 роках він брав участь у численних штурмах українських міст, а також, керуючи підрозділом, Женя виконував різні завдання на сході України. Зокрема, зведений підрозділ під особистим керівництвом Євгенія Жукова у 2014 році утримував аеропорт "Донецьк".

Як повідомляє сам Євгеній: "Наразі всі українці це єдина система оборони України".

З початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Женя займається організацією логістики добровольчих груп, оборонними процесами та підтримкою морального настрою військових і цивільного населення. Чоловік здійснює координування особового складу добровольчих підгруп поліціянтів, які з різних куточків України приїхали боронити Київ. "Я намагався всі 7 років доказувати, що поліціянти, а особливо патрульні поліціянти, ті молоді люди, які прийшли служити народу України, вони не ворог, вони – друзі"

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Під час війни поліціянти продовжують працювати в посиленому режимі – забезпечують діяльність блокпостів, проводять евакуацію населення, перевіряють документи та транспортні засоби, проводять пошук та розслідувальну роботу з диверсантами, а також протидіють мародерству. "Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, поліціянти роблять свою роботу на всіх напрямках: хто палить танки, хто воює, хто допомагає цивільним, хто годує їх, хто евакуює людей…Тому ми показали справжнє своє обличчя", – зазначає Євгеній.

Як зазначає пресслужба національної поліції України, з початку повномасштабного російського вторгнення, під час виконання службових завдань загинуло 22 поліціянтів, 88 отримали тяжкі поранення, а 7 зникли безвісти.

Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Наразі проєкт Ukrainian Witness існує на таких платформах:

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Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.

Якщо ви стали Українським Свідком і маєте відеоматеріали з місця подій: зруйновану інфраструктуру, результати обстрілів, підбиту ворожа техніка, проукраїнські мітинги — надсилайте, будь ласка, нам на пошту [email protected]

Ми підготуємо матеріали до публікації і зробимо так, аби їх побачив увесь світ!