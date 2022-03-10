На інші країни ми нападати не плануємо, ми й на Україну не нападали, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров бреше про те, що його держава нібито "не нападала на Україну".

Про це він заявив на брифінгу в Анталії за результами переговорі з головами МЗС України та Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Лавров прокоментував вчорашній обстріл пологового будинку у Маріуполі.

"Іноземні ЗМІ маніпулюють інформацією з пологового будинку в Маріуполі. Він був давно захоплений батальйоном "Азов". Звідти вигнали всіх породіль та лікарів", - заявив він.