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На інші країни ми нападати не плануємо, ми й на Україну не нападали, - Лавров. ВIДЕО

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Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров бреше про те, що його держава нібито "не нападала на Україну".

Про це він заявив на брифінгу в Анталії за результами переговорі з головами МЗС України та Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також Лавров прокоментував вчорашній обстріл пологового будинку у Маріуполі.

"Іноземні ЗМІ маніпулюють інформацією з пологового будинку в Маріуполі. Він був давно захоплений батальйоном "Азов". Звідти вигнали всіх породіль та лікарів", - заявив він.

На інші країни ми нападати не плануємо, ми й на Україну не нападали, - Лавров 01

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Топ коментарі

  • шурец
    он просто *******
  • Яр Холодний
    Гітлер казав те саме: "Віддайте Судети і ми не будемо мать ні до кого претензій!"
  • Юрий Шмалько
    Такого даже Риббетроп с Геббельсом не несли! Конченные твари, отбросы человечества...
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