На інші країни ми нападати не плануємо, ми й на Україну не нападали, - Лавров. ВIДЕО
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Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров бреше про те, що його держава нібито "не нападала на Україну".
Про це він заявив на брифінгу в Анталії за результами переговорі з головами МЗС України та Туреччини, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також Лавров прокоментував вчорашній обстріл пологового будинку у Маріуполі.
"Іноземні ЗМІ маніпулюють інформацією з пологового будинку в Маріуполі. Він був давно захоплений батальйоном "Азов". Звідти вигнали всіх породіль та лікарів", - заявив він.