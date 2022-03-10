Новини Відео • Війна

"Байрактар" знищив ЗРК "Бук" російських окупантів. ВIДЕО

55 833102
Українські воїни за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили ЗРК "Бук" російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • MausMike
    Шмякібум!
  • Сергей Осадчий bf081de4
    Скоро в орків слова "байрактар" буде асоціюватись із словом Бандера і означатиме: "услышал? беги в мокшанские болота и не оглядывайся"
  • Urs
    Під Броварами ЗСУ накрили чергову колону рашистів.
    Чергова група орків на чолі з командиром танкового полку, полковником Захаровим.
    Робота 72 бригади і ОПСП "Азов".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини