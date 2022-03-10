"Байрактар" знищив ЗРК "Бук" російських окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили ЗРК "Бук" російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.
Шмякібум!
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