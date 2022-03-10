"Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмову окупанта з Миколаївського аеропорту. АУДIО
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Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який знаходиться в Миколаївському аеропорту. Він розповів про численні втрати серед особистого складу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.
Загарбник зазначив, що знаходиться в Миколаївському аеропорту та бере участь в штурмі міста.
За його словами, велика кількість російських солдатів, що прибули в Україну з південного напрямку вже загинули.
"Пів другого батальйону роз##рило взагалі, 200-ті. І командир полку їх загинув", - зазначив окупант.