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"Пів батальйону 200-их": СБУ перехопила розмову окупанта з Миколаївського аеропорту. АУДIО

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Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який знаходиться в Миколаївському аеропорту. Він розповів про численні втрати серед особистого складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на СБУ.

Загарбник зазначив, що знаходиться в Миколаївському аеропорту та бере участь в штурмі міста.

За його словами, велика кількість російських солдатів, що прибули в Україну з південного напрямку вже загинули.

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"Пів другого батальйону роз##рило взагалі, 200-ті. І командир полку їх загинув", - зазначив окупант.

Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Y.M. Z.
    Та там їх як клопів нечавлених. Лізуть і лізуть через кримський міст і [незруйновані] українські колії...
  • сергей сергей cf2270e1
    Не дійшов він до Берліна.

    Не доїхав до Ла-Манша.

    Сдох, падлюко, в Україні.

    Перемога буде Наша.
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