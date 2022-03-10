Мелітопольці вийшли на мітинг та вкотре показали, що вони - це Україна ! ВIДЕО
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10 березня сотні мешканців Мелітополя вийшли з жовто-блакитними прапорами показати російським окупантам, що їм тут не раді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Запорізької ОДА.
"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!
Так тримати! Згадайте всі ці відео коли наступного разу російські федеральні телеканали будуть поширювати постановчі відео нібито окупантам раді на українскій землі.
Слава Україні!
Мелітополь - це Україна!!!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": А шо ми тут вівці - ходити по колу?, - учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі знехтували всіма попередженнями окупантів. ВIДЕО