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Мелітопольці вийшли на мітинг та вкотре показали, що вони - це Україна ! ВIДЕО

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10 березня сотні мешканців Мелітополя вийшли з жовто-блакитними прапорами показати російським окупантам, що їм тут не раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Запорізької ОДА.

"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!

Так тримати! Згадайте всі ці відео коли наступного разу російські федеральні телеканали будуть поширювати постановчі відео нібито окупантам раді на українскій землі.

Слава Україні!
Мелітополь - це Україна!!!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": А шо ми тут вівці - ходити по колу?, - учасники проукраїнського мітингу в Мелітополі знехтували всіма попередженнями окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Денис Саверский
    Браво, Мелитополь! Все равно окупанты уберутся из Украины
  • Валентина Саюн
    Мелітополь це Україна, жопоблок,що здав міста Запоріжжя в канаву
  • ьля
    респект, Людям! не втрачайте віри і бережіть себе!
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