Мелітопольці вийшли на мітинг та вкотре показали, що вони - це Україна ! ВIДЕО

10 березня сотні мешканців Мелітополя вийшли з жовто-блакитними прапорами показати російським окупантам, що їм тут не раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Запорізької ОДА.

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"Мелітопольці та їхнє щоденне нагадування, що вони - це і є Україна!



Так тримати! Згадайте всі ці відео коли наступного разу російські федеральні телеканали будуть поширювати постановчі відео нібито окупантам раді на українскій землі.



Слава Україні!

Мелітополь - це Україна!!!"

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