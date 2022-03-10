Імперські мрії Росії виросли у фашизм, і винні всі росіяни, передусім журналісти, - російська історикиня Таїрова-Яковлєва. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала у своєму зверненні до українців.
"Для мене те, що відбувається, – це особиста трагедія. Не тільки тому, що останні 30 років я займаюся дослідженням історії України і маю дуже багато друзів по всій Україні. А й тому, що мені дуже соромно, що я – росіянка", – сказала Таїрова-Яковлєва українською мовою.
Мені дуже соромно за мою вітчизну. Колись ми дуже тішилися Росією Собчака та Єльцина, демократичною. Коли ми вперше піднімали триколор – ми дійсно мріяли, що це буде демократична нова Росія.
Як сталося, що імперські мрії та те, що Ленін колись називав "великодержавним шовінізмом", трансформувалося у фашизм?
Ми про це будемо багато дискутувати, писати багато книжок. Потім, у майбутньому. Після перемоги. Після вашої перемоги".
"Я не маю жодних сумнівів, що з Україною все буде дуже добре. Що це буде величезна, потужна європейська держава. А от із майбутнім Росії все буде набагато більш трагічно", – спрогнозувала вона.
Те, що зараз відбувається з Росією, історик порівняла з Німеччиною після Першої світової війни – коли прагнення реваншу трансформувалося у нацизм. І тільки знищення всіх цих мрій і величезні кошти, які заплатила за нацистські злочини Німеччина, відкрили для неї нову майбутність.
Таїрова-Яковлєва також наголосила, що в цій трансформації Росії винні, серед інших, і "всі російські професори" – як ті, хто перешкоджав оприлюдненню правдивих фактів про історію українсько-російських відносин, так і ті, хто просто мовчав.
"Винні всі росіяни. І передусім – журналісти", – визнала професорка Санкт-Петербурзького державного університету.
При цьому вона зауважила, що "винні й ті сотні тисяч, мільйони українців, які живуть у Росії і мовчать. Наприклад, українські зірки".
Також, на думку Таїрової-Яковлєвої, винні і ті її колеги-історики з усього світу, які підтримували імперські амбіції Росії.
"Я певна, що ви переможете. Що козацький дух живе. Слава Україні!" – підсумувала російська дослідниця.