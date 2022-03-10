Імперські мрії Росії виросли у фашизм, і винні всі росіяни, передусім журналісти, - російська історикиня Таїрова-Яковлєва. ВIДЕО

Російська історикиня Тетяна Таїрова-Яковлєва, яка спеціалізується на історії Гетьманщини, записала звернення для українців, у якому порівняла путінську Росію з нацистською Німеччиною і висловила переконання, що Україна обов’язково переможе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала у своєму зверненні до українців.

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"Для мене те, що відбувається, – це особиста трагедія. Не тільки тому, що останні 30 років я займаюся дослідженням історії України і маю дуже багато друзів по всій Україні. А й тому, що мені дуже соромно, що я – росіянка", – сказала Таїрова-Яковлєва українською мовою.

Мені дуже соромно за мою вітчизну. Колись ми дуже тішилися Росією Собчака та Єльцина, демократичною. Коли ми вперше піднімали триколор – ми дійсно мріяли, що це буде демократична нова Росія.

Як сталося, що імперські мрії та те, що Ленін колись називав "великодержавним шовінізмом", трансформувалося у фашизм?

Ми про це будемо багато дискутувати, писати багато книжок. Потім, у майбутньому. Після перемоги. Після вашої перемоги".

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"Я не маю жодних сумнівів, що з Україною все буде дуже добре. Що це буде величезна, потужна європейська держава. А от із майбутнім Росії все буде набагато більш трагічно", – спрогнозувала вона.

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Те, що зараз відбувається з Росією, історик порівняла з Німеччиною після Першої світової війни – коли прагнення реваншу трансформувалося у нацизм. І тільки знищення всіх цих мрій і величезні кошти, які заплатила за нацистські злочини Німеччина, відкрили для неї нову майбутність.

Таїрова-Яковлєва також наголосила, що в цій трансформації Росії винні, серед інших, і "всі російські професори" – як ті, хто перешкоджав оприлюдненню правдивих фактів про історію українсько-російських відносин, так і ті, хто просто мовчав.

"Винні всі росіяни. І передусім – журналісти", – визнала професорка Санкт-Петербурзького державного університету.

При цьому вона зауважила, що "винні й ті сотні тисяч, мільйони українців, які живуть у Росії і мовчать. Наприклад, українські зірки".

Також, на думку Таїрової-Яковлєвої, винні і ті її колеги-історики з усього світу, які підтримували імперські амбіції Росії.

"Я певна, що ви переможете. Що козацький дух живе. Слава Україні!" – підсумувала російська дослідниця.