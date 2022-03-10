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На Житомирщині в результаті обстрілу блокпосту загинули п'ятеро військовослужбовців, двоє - поранені, - голова ОДА Бунечко. ВIДЕО

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В Житомирській області вчора в результаті обстрілу блокпоста в селі Стара Котельня загинули п'ятеро військовослужбовців.

Про це в відеозверненні заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора продовжувались авіаційні обстріли Житомирщини, фактично авіаційна війна з Житомирщиною. Вчора в Коростені було обстріляно нафтобазу "UPG", одна людина загинула, вибуху нафтопродуктів не сталося. Окрім того, було обстріляно блокпост в селі Стара Котельня в Житомирському районі. П’ять військовослужбовців загинули, двоє поранені", - розповів він.

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За інформацією Бунечка, за понад два тижні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну по Житомирщині було завдано більш ніж 40 авіаційних ударів.

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Топ коментарі

  • Xenia
    Дуже шкода хлопців.
    Дуже.
    Царство Небесне.
  • Чайка Київ
  • hazhi
    Я живу недалеко від Житомира. Літак кожен вечір між 18-20 заходить з півночі, зі сторони бульби. Чеше постійно над нашою вулицею, може орієнтир якийсь. Іде на південь, розвертається і через декілька хвилин зі сторони Житомира видно спалахи.
    Якого би стінгера, він як рейсовий автобус, кожен день над нами чеше
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