У Коростені, який обстріляли з Білорусі, загинули двоє білорусів. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу Коростеня в ніч з 9 на 10 березня загинула одна людина і двоє отримали опіки, несумісні з життям, фактично теж загинули. Серед загиблих – двоє громадян Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив мер Коростеня Володимир Москаленко.

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"Ми з вами знаходимося на території колишнього молокозаводу, а зараз – бази UPG. В 00:00 годин почався дуже важкий обстріл території міста Коростеня і, зокрема, території, де ми з вами знаходимося. Результати обстрілу з літаків ви можете побачити: фактично зруйновані всі приміщення.

Є загиблий, два чоловіки у лікарні з дуже значними опіками, які не сумісні з життям, тому фактично троє загиблих людей.

Два з них – білоруси, які машинами стояли тут, попросилися на період, поки будуть виїжджати. І вони не знали, що якраз з білоруських аеродромів вилетять російські літаки і будуть бомбить місто Коростень.

Також бомби попали на вулицю Полякової, це недалеко від цього місця, і на вулицю Кемського, 58, де знаходиться РЕМ".

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За словами Москаленка, з Коростеня виїхало вже 60-70% населення, проте дещо відчувається нестача фахівців, які забезпечують функцінування критичної інфраструктури міста.