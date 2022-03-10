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Українські військові пішли у контрнаступ на Київщині. ВIДЕО

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Українські військові спробували здійснити прорив у Київській області, де сконцентрувалися російські сили.

Про це йдеться в сюжеті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, група військових РФ із танками та бронетехнікою зайшли у селище і частково його контролюють. За словами місцевих жителів, у них відібрали телефони та не випускають із селища. Українські сили намагалися завдати ураження та відкинути противника за межі села.

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