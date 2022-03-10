Підрозділ окупантів розбили поблизу села Мокрець - знищено 3 танки та ЗРК "Тор", захоплено 7 танків. ВIДЕО

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що поблизу села Мокрець було розбито підрозділ російськиї окупантів та знищено ЗРК "Тор".

Про це інфомує Цензор.НЕТ.

Цаплієнко зазначив: "Ось так біля села Мокрець на межі Київщини та Чернігівщини українські воїни розбили підрозділ російських окупантів. За словами військових, які прийняли бій, підбито 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ. Захоплено в якості трофею 7 Т-72 і 1 БРМ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові пішли у контрнаступ на Київщині. ВIДЕО