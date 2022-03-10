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Підрозділ окупантів розбили поблизу села Мокрець - знищено 3 танки та ЗРК "Тор", захоплено 7 танків. ВIДЕО

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Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що поблизу села Мокрець було розбито підрозділ російськиї окупантів та знищено ЗРК "Тор".

Про це інфомує Цензор.НЕТ.

Цаплієнко зазначив: "Ось так біля села Мокрець на межі Київщини та Чернігівщини українські воїни розбили підрозділ російських окупантів. За словами військових, які прийняли бій, підбито 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ. Захоплено в якості трофею 7 Т-72 і 1 БРМ".

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Топ коментарі

  • Первый Второй
    В нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне.
    Исход войны уже совершенно ясен. Был бы Кремль умный, он бы сейчас, сообразив, к чему клонится дело, должен был бы изо всех сил укреплять власть безумно популярного в Украине и во всем мире Зеленского. Одна надежда только на Зеленского. Тот, кто видит реальность, - видит неизбежность переноса войны на территорию России.
    Более того, вдохновляющая сила мести может оказаться сильнее здравого смысла и политической деликатности. А в нападении украинцы еще страшнее, чем в обороне. И гоня российскую армию, продвинуться вглубь России они могут достаточно глубоко.
    Уже ясно, что с такой армией надеяться вообще не на что. А сумеет ли Зеленский своим авторитетом остановить своих бойцов и не дать им перешагнуть рубикон границ - большой вопрос.
    Любой профессиональный политик уже обязан был бы определить, что земля уходит у России из-под ног. Украинцы дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть в бою некая театральность, романтизм - а украинцы просто всех убивают без предисловий.
    Александр Невзоров, YouTube
  • MAKAROV ddf66d11
    7 танков т72 в качестве трофеев? неплохо так! Судя по видосу, свежая модификация.
  • Welt Schmerz
    Село виправдало свою назву - кацапам настав мокрець

    (це такий *******, коли залишається мокре місце)
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