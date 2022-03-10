Сталінізація рашки. День 15. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

П'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.