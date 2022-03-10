Новини • Відео • Війна Сталінізація рашки. День 15. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ 22:00 10.03.2022 11 4475 П'ятнадцятий день Народної війни України. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури наживо": Убий ворога. День 15. ВIДЕО війнаБуткевич Богдан Поділитися Поділитися у Facebook Поділитися у Twitter Поділитися у Telegram Поділитися у WhatsApp Поділитися у Viber Скопіювати посилання Коментувати