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Російські окупанти обстріляли церкву в Ізюмському районі. ВIДЕО

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Російські окупанти обстріляли храм в Ізюмському районі на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ФОТОФАКТ! Китайские производители игрушек уже наладили производство для украинского рынка:
  • Rino Onix
    Збитки України від руйнувань через війну вже сягнули понад 100 мільярдів доларів.

    Заморожені в різних країнах російські активи, включаючи резерви російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні,
    - вважає Устенко.
    Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.
  • Rulya Kosh
    Немає меж нашій ненависті до кацапів… Будь проклята їх земля і їхні нащадки повік!!!
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