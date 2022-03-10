Російські окупанти обстріляли церкву в Ізюмському районі. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли храм в Ізюмському районі на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
ФОТОФАКТ! Китайские производители игрушек уже наладили производство для украинского рынка:
Збитки України від руйнувань через війну вже сягнули понад 100 мільярдів доларів.
Заморожені в різних країнах російські активи, включаючи резерви російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні,
- вважає Устенко.
Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.
Немає меж нашій ненависті до кацапів… Будь проклята їх земля і їхні нащадки повік!!!