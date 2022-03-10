Російські окупанти обстріляли церкву в Ізюмському районі. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли храм в Ізюмському районі на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

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