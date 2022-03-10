Війська РФ перебили газогін високого тиску поблизу Світлодарська та завдали авіаударупо с. Рубці, - Донецька ОВА. ВIДЕО

Російські окупанти обстрілювали Донецьку область, в результат цього пошкоджено газогін поблизу Світлодарська.

Про це у Facebook повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

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"Щойно поблизу Світлодарська росіяни перебили газогін високого тиску. Як горить пошкоджений газогін, видно здалеку. Газовики невдовзі з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити.

Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Зруйновано котельню у школі та кілька будинків, вибило вікна у дитсадку.

А сьогодні вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі. Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського.

Тривають роботи у Луганському.

Без електрики та води залишається Миронівка, де поки що немає можливості розпочати ремонт", - йдеться в повідомленні.

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