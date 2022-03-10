Економіка України стає на воєнні рейки, - Шмигаль. ВIДЕО
Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури. Оборонно-промисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Логістика. Успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, наразі одне з головних завдань Уряду - це проведення посівної в тих регіонах нашої країни, де немає активних бойових дій.
"Ми активізували нашу роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства. Має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій.
Хочу ще раз звернутись до бізнесу. Відновлюйте виробництва, де це можливо. Повертайте працівників", - сказав Шмигаль.