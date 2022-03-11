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Я президент адекватної країни. Ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України відповів на слова Росії про хімічну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він сказав у своєму зверненні. 

"Я Президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження  на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - заявив він. 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
    Сорри - хутина с маленькой буквы
  • V 2af7597c
    Така в нього зараз робота - відосіки записувати. Добре що ЗСУ керують інші.
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