Я президент адекватної країни. Ніякої хімічної чи іншої зброї масового ураження тут не розробляли, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України відповів на слова Росії про хімічну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він сказав у своєму зверненні.

"Я Президент адекватної країни та адекватного народу. І батько двох дітей. Ніякої хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. І якщо Росія зробить щось подібне проти нас – отримає найжорстокішу санкційну відповідь", - заявив він.