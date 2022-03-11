У військовий аеродром Луцька влучило три ракети. Є один загиблий, кількість постраждалих уточнюється, - мер Поліщук. ВIДЕО

Внаслідок атаки військ РФ по військовому аеродрому Луцька загинула одна особа.

Про це повідомив в своєму зверненні мер Луцька Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Орієнтовно о 5.45 пролунало три вибухи, влучило три ракети в наш військовий аеродром. Є один загиблий. Інформація щодо постраждалих, їхньої кількості та ступеня тяжкості уточняється. На місці працює ДСНС", - зауважив він.

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