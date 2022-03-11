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Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО

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Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі Дніпра, яка виникла внаслідок авіаудару військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв", - інформують рятувальники. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки авіаудару військ РФ по Дніпру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі

  • Константин См
    На цій взуттєвій фабриці "правасєкі савмєстна с фашиствующим батальоном Азов"робили черевики зі шкіри руZZко-"гаварящіх" немовлят? чи що?
  • Fidel Desperado
    Таки да! Я лично у них купил несколько пар. Отличная обувь! Только при ходьбе они не скрипят, а гнут матюки
  • Сергей Исаков
    Чому всі пишуть, що це авіаудар? Хіба над Дніпром вже спокійно літають бомбардувальники?
    Якщо я правильно розумію, це ракетний удар.
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