Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі Дніпра, яка виникла внаслідок авіаудару військ РФ.