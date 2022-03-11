Авіаудар військ РФ по Дніпру: пожежу на взуттєвій фабриці локалізовано на площі 500 м кв. ВIДЕО
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Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі Дніпра, яка виникла внаслідок авіаудару військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Оперативна інформація. Дніпропетровська область. О 08:45 пожежу будівлі взуттєвої фабрики в Новокодацькому районі м. Дніпро, яка виникла внаслідок авіаудару локалізовано на площі 500 м кв", - інформують рятувальники.
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