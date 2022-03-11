Новини Відео • Війна

Сьогодні відкривають нові гуманітарні коридори: Верещук озвучила маршрути. ВIДЕО

4 33414
В Україні відкривають нові гуманітарні маршрути. Маршрути планують з Маріуполя, Волновахи, Енергодара, Ізюма, Бучі, Гостомеля, Микуличина, Андріївки, Макарова, Бородянки.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Нові гуманітарні коридори

  • З Маріуполя до Запоріжжя. Через Портівське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь.

  • З міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське, Запоріжжя. Із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації.

  • З Волновахи до Покровська. Через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Ірпеня евакуювали ще понад тисячу людей. ВIДЕО

  • З Енергодара до Запоріжжя. Через Дніпрорудне та Василівку.

  • З Ізюма Харківської області до міста Лозова. Через Малу Камишеваху, Барвенково, Близнеці. Автобуси виїдуть з Лозової, також планують постачання гуманітарного вантажу.

  • З Бучі до Києва. Через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білгородку. Автобуси для евакуаії відправлять з Києва.

  • З Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білгородку.

  • Козаровичі-Київ.

  • Микуличин-Київ.

  • Андріївка-Житомир.

  • Макарів-Житомир.

  • Бородянка-Житомир.
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Как можно? Мадам знает толк в эвакуациях
  • Roman Partsei
    Це якесь нове знущання? Кожного дня розказує про "зелений коридор" для Маріуполя, якого не існує
  • Юрий Новак
    Хто цій зеленій парасольці донесе, що коридор зеленіє тоді, коли його ЗСУ робить а не домовленості.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини