Сьогодні відкривають нові гуманітарні коридори: Верещук озвучила маршрути. ВIДЕО
Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
Нові гуманітарні коридори
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З Маріуполя до Запоріжжя. Через Портівське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь.
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З міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське, Запоріжжя. Із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації.
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З Волновахи до Покровська. Через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар.
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З Енергодара до Запоріжжя. Через Дніпрорудне та Василівку.
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З Ізюма Харківської області до міста Лозова. Через Малу Камишеваху, Барвенково, Близнеці. Автобуси виїдуть з Лозової, також планують постачання гуманітарного вантажу.
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З Бучі до Києва. Через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білгородку. Автобуси для евакуаії відправлять з Києва.
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З Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білгородку.
- Козаровичі-Київ.
- Микуличин-Київ.
- Андріївка-Житомир.
- Макарів-Житомир.
- Бородянка-Житомир.