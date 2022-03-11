Домовленостей із окупантами про "зелений коридор" для дітей, жінок та літніх людей із Чернігова поки що немає, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що поки що немає домовленостей із окупантами про організацію "зеленого коридору" для дітей, жінок та літніх людей із Чернігова.

"У разі, щойно буде домовленість із ворогом щодо можливості організації "зеленого коридору", ми спільно з містом організуємо евакуацію людей. На сьогодні таких домовленостей немає", - розповів він у зверненні у соціальних мережах у п'ятницю вранці, передає Цензор.НЕТ.

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Він наголосив, що для організації евакуації необхідні гарантії від російських військ не обстрілювати колони.

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"На сьогодні безпечніше перебуває у підвалі, ніж в автобусі їхати на зустріч смерті", - наголосив Чаус.