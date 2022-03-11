У Херсоні ворог готується до оборони, але наша пропозиція здадится у полон ще актуальна, - Кім. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Сьогодні була спокійна ніч. Знаю, що окупантам не до того. Вони йдуть у зворотний бік. У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон", – сказав Кім.
Також він повідомив, що воночі за допомогою телемедицини (медсестра дистанційно керувала процесом) у Миколаєві прийняли пологи, успішно народився хлопчик.
Кім також звернувся до підприємців з тим, щоб економіка працювала, щоб "ходив безготівковий розрахунок".
"Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі", - наголосив голова ОВА.