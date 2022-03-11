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У Херсоні ворог готується до оборони, але наша пропозиція здадится у полон ще актуальна, - Кім. ВIДЕО

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У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Сьогодні була спокійна ніч. Знаю, що окупантам не до того. Вони йдуть у зворотний бік. У Херсоні ворог починає готуватися до оборони, але сьогодні ще діє пропозиція про те, щоб російські солдати здавалися в полон", – сказав Кім.

Також він повідомив, що воночі за допомогою телемедицини (медсестра дистанційно керувала процесом) у Миколаєві прийняли пологи, успішно народився хлопчик.

Кім також звернувся до підприємців з тим, щоб економіка працювала, щоб "ходив безготівковий розрахунок".

"Зараз ми займаємося відновленням комунікацій, постачанням продуктів. І, звичайно, вибиваємо ворога. Ми знову просунулися далі", - наголосив голова ОВА.

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Топ коментарі

  • Dron
    Нравится это кому-то или нет, но де-факто наша армия сейчас самая сильная в Европе.
    И фраза "скоро НАТО попросится в Украину" перестаёт быть шуточной.
  • Сергей Харитонов 812502f3
    Херсонская область не против на время военных действий стать Николаевской. И это не только мое мнение. Так как наш губернатор еще 24го сбежал в неизвестном направлении. Хотя местные предполагают что в Крым...
  • Перехватчик
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