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"Звісно, ми боїмося автоматів, але х#р їм, а не Херсон", - хроніка протестів проти загарбників в окупованому місті. ВIДЕО

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Захоплений російськими загарбниками Херсон не здається, а мешканці міста виходять на антиросійські акції, не зважаючи на ризик для життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, завдяки цим протестам, херсонцям вже вдалося зірвати спроби окупантів проголосити так звану "ХНР", а подальші акції вже починають лякати російських військових.

"Ти ж військовий, ти ж розумієш, що ти і півріжка не встигнеш випустити, як ці п'ять тисяч людей просто вас зметуть і розірвуть, - пояснюю їм. Кажу їм: "Вам не страшно". Вони мовчать у відповідь. Вони реально знають, що народ не зупинити", - зазначає один з учасників протестів.

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Топ коментарі

  • Gregory Mihelson
    Херсон - город Герой!!
  • Олег Васильченко 827828f7
    Московия - страна сатанизма, приьворяющаяся православной.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НІКОМУ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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