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Бліцкриг РФ провалився: загарбники розуміють, що Київ їм не взяти. СБУ перехопила розмову росіян. ВIДЕО

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Російські загарбники розуміють, що Київ їм не взяти.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це Служба безпеки України заявляє у Telegram.

"Бліцкриг РФ провалився: вороги розуміють, що Київ їм не взяти. Попри усю пропагандистську риторику головне бажання путінських окупантів - вціліти і дочекатися ротації, щоб поїхати з України і більше не повертатися", - наголосили в СБУ.

Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку.

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"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- заявив ворог у розмові зі своєю дружиною.

"Що ж, якщо вас не відправлять додому за ротацією, то відправлять в одноразових пакетах для трупів, які РФ закупила перед вторгненням. Тікайте з нашої землі і більше не повертайтеся", - заявили у СБУ.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Неее, никакой Беларуси не будет ,вы будете удобрениями на полях Украины ..раскатал губёнку дурачок ,ротация на тот свет и всё .
  • Яукр
    Русня, ідіть назад там вас чекає гуманітарна кадиривська допомога)
  • Garinich
    Ага, на ротацію, а ким замінять, сирійцями чи зеками, вам придуркам будут цю казочку ще не один тиждень розповідати.
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