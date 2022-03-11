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"Русский оккупант - лучшее удобрение", - українські бійці почали отримувати новий елемент екіпіровки - санітарний пакет для загиблих військових РФ. ВIДЕО

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Бійці ЗСУ почали отримувати новий елемент екіпіровки, який називається "Санітарний пакет окупанта".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пакет містить поліетиленовий мішок з написом "Русский оккупант - лучшее удобрение". Вміст пакету показав один з українських бійців, який щойно уперше отримав таку екіпіровку.

Увага! Ненормативна лексика!

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ха..Пакеты пустыми не сдавать.
  • Шимус
  • Шимус
    напоминаю жопа отдельно башка отдельно
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