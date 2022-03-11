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Сирійці поїдуть помирати за Путіна: пропагандистський канал Міноборони РФ "Звезда" показав бойовиків, яких хочуть перекинути в Україну. ВIДЕО

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В Міноборони РФ заявляють про плани відправити воювати в Україну 16 тис. сирійських бойовиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сирійці поїдуть в Україну помирати за Путіна

Хто б міг уявити такі новини, але це ще одна складова існування Росії, яка доводить, що є проблемою для всього світу.

Тільки но очільник російських мародерів - Шойгу - доповів своєму фюреру про 16 тис. "добровольців" на Близькому Сході, як пропагандистський канал Міноборони РФ "Звезда" одразу їх і показав.

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На кадрах -мітинг сирійських військових, які нібито "готові вирушити в Україну" щоб померти. Там де Росія - там лише смерть і руйнування", - йдеться в описі відео.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Это ж тупо мясо на убой. Ото они удивятся нашему климату, когда их жопы сначала замержнут, а потом будут гореть
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дебіли сирійські-ви навіть не уявляєте що на вас чекає в УКРАЇНІ...
  • Ybaldy
    Набуя второй армии мира чернозадые муслимы? Они это не объясняют?
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