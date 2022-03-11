Бійці 93-ї бригади Холодний Яр збирають докази воєнних злочинів російських окупантів: "Град" між будинками та авіаудар по цивільних об'єктах. ВIДЕО безпілотника

Оператори БПЛА 93-ї бригади Холодний Яр збирають матеріали та докази воєнних злочинів російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці бригади опубліковані чергові факти.

"На першому відео російські окупанти луплять по нас "Градом". Реактивну систему ворог розташував поміж житлових будинків у Тростянці на Сумщині. На другому відео - росіяни скинули авіабомбу на цивільні підприємства у Дергачах на Харківщині. Палає фабрика дверей "Папа Карло", а поруч розташована конюшкя Ecure de Paris", - пишуть холодноярці.

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