Російський пілот з окупованого Криму, чия мати живе на Полтавщині, бомбив мирне населення України. ВIДЕО
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"У цю історію важко повірити, але навіть такі божевілля виявляються "нормою життя" для путінських вояк. Російський пілот із тимчасово окупованого Криму не побачив нічого злочинного в наказі бомбити мирне населення України. При тому, що його власні батьки живуть фактично у центрі держави – у Кременчуці на Полтавщині. Важко зрозуміти емоції батьків, які чують гул тривожних сирен і розуміють, що це їхній син-пілот атакує Україну... Про те, що літак збили, а російський пілот потрапив у полон, мати дізналася з українських новин. Зараз їй соромно, що не змогла виховати гідну людину. Тепер із окупантом, якого збили 5 березня над Миколаєвом, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ. Він відповість за усією суворістю закону!" - розповіли в СБУ.